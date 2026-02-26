Basta festini bilaterali! La crociata di Elettra Lamborghini a Sanremo

Da amica.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cantante 31enne si era già lamentata su X: «Fate abbassare la musica di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti». All'Ariston è tornata all'attacco La cantante 31enne in realtà si era già lamentata su X: «Fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti vi prego, è devastante. Siamo tutti stanchi morti ma così è impossibile dormire». Consapevole dell’importanza di un buon sonno ristoratore per la miglior performance possibile all’Ariston, Lamborghini è quindi tornata alla carica durante la seconda serata. A fornirle l’assist, la co-conduttrice Laura Pausini. «Mi hanno detto che non ti fanno dormire», ha detto Pausini consegnandole il bouquet di fiori dopo la sua performance sulle note di Voilà. 🔗 Leggi su Amica.it

