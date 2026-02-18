Rita Pavone al centro di un’accesa polemica per le parole che ha detto | lei non demorde Nervo scoperto

Rita Pavone ha scatenato una polemica dopo aver criticato il modo in cui la Rai promuove il Festival di Sanremo, accusando la televisione di enfatizzare troppo certi aspetti. La cantante ha espresso il suo dissenso sui social, sottolineando come gli spot pubblicitari trasmettano un’immagine distorta dell’evento. La sua uscita ha suscitato reazioni contrarie e ha riacceso il dibattito sulla rappresentazione del festival televisivo.

Non è la prima volta che Rita Pavone accende il dibattito con i suoi interventi sui social. Stavolta nel mirino è finito il Festival di Sanremo e, in particolare, il modo in cui viene raccontato negli spot Rai. Con poche righe pubblicate su X, la cantante ha sollevato un polverone, mettendo in discussione la memoria musicale del pubblico e sostenendo che i brani davvero cantati siano solo quelli di qualche decennio fa. Una riflessione che ha diviso gli utenti e riaperto l’eterna sfida tra passato e presente. Le parole di Rita Pavone su Sanremo: scoppia la polemica. Commentando la campagna “ Tutti cantano Sanremo ”, l’artista ha scritto: « Tutti cantano Sanremo sì, ma inevitabilmente, come avete potuto constatare, la gente canta solo i brani dei Sanremo di allora. 🔗 Leggi su Donnapop.it

“Giorgia Meloni? Mi piace perché è diretta. Non sapevo dell’Asperger di Greta Thunberg, un errore. Però vedo che adesso di errori ne fa molti lei”: così Rita PavoneRita Pavone torna a far parlare di sé al Carnevale di Viareggio con una canzone dedicata alla festa, intitolata “Nel febbraio di un mattino”.

