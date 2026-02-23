Sanremo Al Bano fuori dalla lista big in gara | lo sfogo e le parole su Carlo Conti

Al Bano si infuria perché non è stato inserito tra i big in gara al Festival di Sanremo, attribuendo la decisione a scelte organizzative. L’artista ha criticato pubblicamente la selezione, sottolineando di aver ricevuto poche spiegazioni. La sua delusione cresce tra i fan che speravano di vederlo protagonista sul palco. La questione si concentra sulle modalità di scelta dei partecipanti e sul ruolo di Carlo Conti nella selezione. La lista ufficiale dei big ha lasciato molti sorpresi.

Ogni anno per cinque serate l’Italia si ferma davanti al palco dell’ Festival di Sanremo. È il tempo dell’attesa, delle indiscrezioni, delle liste che circolano e delle smentite che si rincorrono. Il Festival non è soltanto una gara canora: è un rito collettivo, una vetrina che può consacrare o riaccendere carriere, ma anche lasciare strascichi di delusione. La direzione artistica, chiamata a scegliere tra decine di proposte, si muove su un terreno delicatissimo: da un lato i volti nuovi, dall’altro i Big che hanno scritto pagine decisive della musica italiana. Non sempre c’è spazio per tutti. E quando un nome storico resta fuori, il dibattito si accende. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

