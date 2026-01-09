Proteste Cgil su Venezuela Meloni | Sinistra sempre dalla parte sbagliata della Storia

Le recenti proteste della Cgil sul Venezuela hanno suscitato reazioni politiche, tra cui quella del presidente Meloni. La discussione si concentra sulla posizione della sinistra riguardo alla crisi venezuelana, evidenziando come le parti coinvolte possano interpretare diversamente gli eventi. È importante analizzare i fatti con attenzione, considerando le diverse prospettive, per comprendere meglio la complessità della situazione e le implicazioni politiche a livello internazionale.

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 "Mi pare che si finga di non vedere la situazione in cui versa il popolo venezuelano. Mi ha fatto specie quando ho visto le mobilitazioni sindacali, in Venezuela accade che i ragazzi vadano a scuola due giorni a settimana e c'è una povertà dilagante. Quello che quelle immagini raccontano è un mondo in cui la sinistra vive da sempre, cioè un mondo in cui la realtà si piega all'ideologia, in cui degli italiani di estrema sinistra che spiegano a degli esuli venezuelani che cosa significa essere venezuelani io lo considero surreale. La risposta migliore l'hanno data i venezuelani che in queste ore hanno riempito i social con gioia e speranza.

Venezuela, Meloni “l’azione militare non è la strada da percorrere, ma l’intervento difensivo Usa è legittimo” - La nota di Palazzo Chigi: l’Italia ha sempre condannato "gli atti di repressione del regime di Maduro, la cui auto- ilfattoquotidiano.it

Attacco USA al Venezuela, condanna di Barcaioli e Pd. Presidio a Perugia e mobilitazione Cgil - «Un atto di estrema gravità che incrina ulteriormente l’ordine internazionale e normalizza l’uso della forza come strumento di dominio». umbria24.it

#AidaYespica, venezuelana, contro le proteste della Cgil e della sinistra italiana in difesa di Maduro La Yespica intervistato da #AdnKronos ha detto di essere molto felice, come tutti i suoi connazionali, che il Venezuela sia stato liberato da un dittatore. Aida di - facebook.com facebook

