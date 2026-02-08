Ladri acrobati in azione | tre colpi sono stati messi a segno in poche ore

Ladri acrobati in azione: in poche ore hanno messo a segno tre furti. Giovedì, i ladri sono entrati in due appartamenti vicino all’ospedale. Prima hanno tagliato i fili di tre pannelli solari, poi si sono arrampicati lungo la parete del palazzo usando la grondaia e il tubo del metano. Sono riusciti a entrare nel secondo piano senza essere visti. Le autorità indagano sui colpi di questa banda che sembra specializzata in incursioni rapide e rischiose.

Ladri acrobati in azione, tre furti in 72 ore. I primi due sono stati messi a segno in zona ospedale giovedì: i ladri hanno tagliato i fili di tre colonnine con pannelli solari che illuminavano il cortile per entrare nell’appartamento a piano terra poi si sono arrampicati lungo la parete del palazzo a fianco servendosi probabilmente della grondaia e del tubo del metano per arrivare nel balcone al secondo piano da cui sono entrati. Il bottino è in corso di quantificazione. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i proprietari che si sono rivolti ai carabinieri. Il terzo furto è invece stato messo a segno tra le 19,30 e le 22 di venerdì, in un appartamento di via Umberto Giordano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Due furti sono stati messi a segno nel Cilento, e ora i carabinieri stanno cercando di trovare i ladri.

LADRI ACROBATI IN AZIONE, SVALIGIATE TRE CASE | 24/12/2025

