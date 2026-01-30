Edoardo Tincani torna a comprare musica. Ha deciso di abbandonare lo streaming e di riscoprire il valore di acquistare i dischi, scegliendo Bandcamp. La sua scelta si scontra con le abitudini diffuse oggi, ma lui preferisce sostenere gli artisti in modo diretto e concreto.

Edoardo Tincani cambia passo e lo fa con una scelta forte, consapevole, in netta controtendenza rispetto alle logiche dello streaming contemporaneo. Le canzoni del nuovo album “Il sentiero della speranza” (Artisti Online), progetto che verrà completato nel corso del 2026, usciranno una per volta ed esclusivamente su Bandcamp. Un’esclusiva che, in alcuni casi, sarà molto lunga prima dell’approdo dei brani sulle principali piattaforme musicali. Non si tratta di una scelta casuale, ma di una vera e propria presa di posizione. A spiegarla è lo stesso cantautore: «È un piccolo segnale di smarcatura dalla stretta di Spotify e degli altri cosiddetti store, che hanno di fatto soffocato lo streaming per alluvione, con compensi miserabili agli artisti. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Edoardo Tincani riscopre il valore dell’acquisto musicale e sceglie Bandcamp

