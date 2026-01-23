Migliora l’economia Pil a +0,9% Confcommercio vede positivo

A inizio 2026, l’economia italiana mostra segnali di miglioramento: il Pil registra una crescita dello 0,9%, l’inflazione si riduce e il potere d’acquisto si rafforza. Confcommercio giudica positivamente questi dati, evidenziando una ripresa più diffusa nei consumi rispetto ai mesi precedenti. Questi segnali indicano un quadro congiunturale più stabile e favorevole per il Paese.

Il quadro congiunturale di inizio 2026 offre segnali più incoraggianti per l’economia italiana: l’ inflazione rientra, il potere d’acquisto torna a respirare e i consumi mostrano una ripresa più diffusa rispetto ai mesi precedenti. La "Sintesi Congiuntura" dell’Ufficio Studi di Confcommercio descrive una fase in cui l’aumento dei prezzi, depurato dagli elementi temporanei, "ha cessato di rappresentare un freno strutturale" per famiglie e imprese: la stima tendenziale di gennaio si colloca allo 0,7%, in calo rispetto all’1,2% di dicembre. Il dato chiave è il ritorno in territorio positivo del reddito reale disponibile: secondo Confcommercio, nei primi tre trimestri del 2025 supera i livelli pre-pandemici con un +4,6% rispetto al 2019. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net

