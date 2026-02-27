’EcoNatura’ ad Arezzo L’innovazione green che aiuta l’ambiente

A Arezzo prende il via la prima edizione di EcoNatura, la fiera dedicata alle tematiche ambientali e alla sostenibilità. L’evento si svolge presso Arezzo Fiere e Congressi e durerà fino al primo marzo. Durante la manifestazione vengono presentate soluzioni innovative per ridurre l’impatto sull’ambiente e promuovere stili di vita più responsabili, con un focus particolare sulla mobilità sostenibile.

L'ideatore e organizzatore dell'evento, Armando Mansueto, spiega che EcoNatura si propone come un punto di incontro tra le eccellenze del territorio e le nuove tecnologie ambientali nazionali e internazionali.

