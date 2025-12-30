Ecco quando arrivano i pagamenti delle pensioni di gennaio

Poste Italiane informa che le pensioni di gennaio saranno disponibili a partire da sabato 3 nei 120 uffici postali della provincia di Catania. Inoltre, i titolari di libretto di risparmio e conto BancoPosta potranno ritirarle dalla stessa data. È importante verificare eventuali aggiornamenti o variazioni, consultando le comunicazioni ufficiali o rivolgendosi agli sportelli postali locali.

Poste Italiane comunica che in tutti i 120 uffici postali della provincia di Catania le pensioni del mese di gennaio saranno in pagamento a partire da sabato 3 e, alla stessa data, le pensioni di gennaio saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta.

