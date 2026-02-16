Manager per il turismo Un avviso del Comune

Il Comune ha pubblicato un bando per trovare un manager del turismo, cercando qualcuno che possa organizzare e gestire i servizi di promozione della zona di Ambito Pratese. La scelta mira a migliorare le attività della Destination Management Company (Dmc), un elemento chiave per valorizzare il territorio. La selezione riguarda anche la creazione di contenuti narrativi e esperienziali che coinvolgano visitatori e cittadini. Il progetto vuole rafforzare l’immagine turistica dell’area attraverso strategie mirate e personalizzate.

Il Comune si muove sul fronte della Dmc, ossia Destination Management Company, dell'Ambitro Pratese. E' stato pubblicato infatti il bando per la "Consultazione aperta finalizzata all'eventuale affidamento di un servizio di organizzazione di servizi di Destination Management e gestione strategica di contenuti informativi, esperienziali e narrativi per la Comunità di Ambito Turistico Area Pratese". L'Ambito Pratese è uno dei 28 presenti in Toscana dopo la suddivisione voluta dalla Regione per creare delle zone "omogenee" per attrattiva turistica. Prato è il Comune capofila del nostro ambito, che coincide perfettamente con i sette Comuni della Provincia.