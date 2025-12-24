Assisi fondi sotto l’albero Dal Ministero del Turismo arrivano 300mila euro

24 dic 2025

Il Ministero del Turismo ha assegnato al Comune di Assisi un finanziamento di 300.000 euro per il progetto

Dono di Natale ‘ministeriale’ per il Comune, da 300.000 euro. Il Ministero del Turismo, infatti, ha premiato il progetto del Natale ad Assisi 2025 – dal titolo "Natale di pace, luce e incontro", promosso dal Comune, con un finanziamento appunto di 300.000 euro, esito di un bando pubblico a cui l’ente ha partecipato con successo. Si tratta di risorse legate al Fondo Unico Nazionale per il Turismo (Funt), finalizzato a finanziare azioni innovative e sostenibili di promozione turistica con fondi gestiti direttamente dal Ministero. Il Comune di Assisi ha presentato domanda lo scorso settembre, proponendo l’esperienza del "Natale di pace, luce e incontro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

