Assisi fondi sotto l’albero Dal Ministero del Turismo arrivano 300mila euro
Il Ministero del Turismo ha assegnato al Comune di Assisi un finanziamento di 300.000 euro per il progetto
Dono di Natale ‘ministeriale’ per il Comune, da 300.000 euro. Il Ministero del Turismo, infatti, ha premiato il progetto del Natale ad Assisi 2025 – dal titolo "Natale di pace, luce e incontro", promosso dal Comune, con un finanziamento appunto di 300.000 euro, esito di un bando pubblico a cui l’ente ha partecipato con successo. Si tratta di risorse legate al Fondo Unico Nazionale per il Turismo (Funt), finalizzato a finanziare azioni innovative e sostenibili di promozione turistica con fondi gestiti direttamente dal Ministero. Il Comune di Assisi ha presentato domanda lo scorso settembre, proponendo l’esperienza del "Natale di pace, luce e incontro". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Il Ministero del Turismo premia il Natale di Assisi: 'vinti' 300mila euro
Leggi anche: L'Ex Lavatoio si trasforma: dal ministero del Turismo arrivano 1,6 milioni di euro
Assisi, fondi sotto l’albero. Dal Ministero del Turismo arrivano 300mila euro - Risorse finalizzate a finanziare azioni innovative e sostenibili di promozione. msn.com
Comune di Assisi raccoglie fondi per popolazione di Betlemme - Il Comune di Assisi ha promosso una raccolta fondi a favore della popolazione di Betlemme, città gemellata dal 1989. ansa.it
Una inaspettata esilarante risposta (video) PERUGIA - Investimenti sulle imprese ricettive, tra i beneficiari del bando finanziato con fondi europei Fesr 2021-2027, c’è anche l’hotel Los Angeles di Assisi, della famiglia Tiradossi, marito e cognata della president - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.