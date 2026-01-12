La Vianese fa festa allo scadere Ora è sola in vetta alla classifica

La Vianese si impone nel match contro Corticella, conquistando una vittoria importante che le permette di salire in vetta alla classifica, ora da sola. La partita si conclude con il punteggio di 2-1, grazie alle reti di Della Corte e Cortesi. La squadra ha mostrato determinazione e solidità, consolidando la propria posizione in classifica e mantenendo vive le speranze di raggiungere obiettivi stagionali importanti.

Vianese, la festa diventa un giorno di gloria. Nuovo campo, cinque gol al Salso e vetta - In Eccellenza è da urlo l’esordio della Vianese sul nuovo sintetico di casa: 5- ilrestodelcarlino.it

La Vianese inaugura oggi il nuovo impianto. Ma per completare la festa servono tre punti - Sono 10 gli anticipi odierni, e sarà un sabato storico per la Vianese: dalle ore 12 è in programma l’inaugurazione del nuovo campo sintetico in via Cadonega, a Viano. ilrestodelcarlino.it

Tutto il Calcio che (non) Conta - Vianese Calcio Eccellenza Anno nuovo, vecchie abitudini: le abbuffate di Natale hanno un po’ rallentato i ragazzi di mister Sarnelli Giusto i primi 10 minuti con un gol subito a freddo, per poi ribaltare la situazione nel sec - facebook.com facebook

