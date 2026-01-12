La Vianese fa festa allo scadere Ora è sola in vetta alla classifica

Da ilrestodelcarlino.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Vianese si impone nel match contro Corticella, conquistando una vittoria importante che le permette di salire in vetta alla classifica, ora da sola. La partita si conclude con il punteggio di 2-1, grazie alle reti di Della Corte e Cortesi. La squadra ha mostrato determinazione e solidità, consolidando la propria posizione in classifica e mantenendo vive le speranze di raggiungere obiettivi stagionali importanti.

VIANESE 2 CORTICELLA 1 VIANESE: Della Corte, Cortesi, Silvestro (42’ st Bernabei), Pezzani (40’ st Oubakent), Moretti, Contipelli (33’ pt Paterlini), Oneto (13’ st Martinez), Vaccari, Bertetti (36’ st Zafferri), Falanelli, Cappelluzzo. A disp. Caccialupi, Di Gesù, Martini, Bartolotta. All. Sarnelli. CORTICELLA: Calzati, Fini, Cantelli, Pinca (10’ st Vasta), Caselli (20’ st Cianciulli), Salcuni, Dragona, Chiossi (34’ st Pescatore), Sene, Manga, Santaniello (20’ st Cisotto). A disp. Arcamone, Ravaioli, Baccolini, Venturi, Bazzani. All. Cavina. Arbitro: Izzo di Faenza. Reti: 4’ st Bertetti (V), 40’ st rig. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la vianese fa festa allo scadere ora 232 sola in vetta alla classifica

© Ilrestodelcarlino.it - La Vianese fa festa allo scadere. Ora è sola in vetta alla classifica

Leggi anche: Serie A, quanti cambi in vetta alla classifica: ora l’Inter è sola lassù, ma la corsa scudetto rimane apertissima

Leggi anche: Vianese, la festa diventa un giorno di gloria. Nuovo campo, cinque gol al Salso e vetta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

vianese fa festa scadereLa Vianese fa festa allo scadere. Ora è sola in vetta alla classifica - CORTICELLA: Calzati, Fini, Cantelli, Pinca (10’ st Vasta), Caselli (20’ st Cianciulli), Salcuni, Dragona, Chiossi (34’ st Pescatore), Sene, Manga, Santaniello (20’ st Cisotto). msn.com

Vianese, la festa diventa un giorno di gloria. Nuovo campo, cinque gol al Salso e vetta - In Eccellenza è da urlo l’esordio della Vianese sul nuovo sintetico di casa: 5- ilrestodelcarlino.it

La Vianese inaugura oggi il nuovo impianto. Ma per completare la festa servono tre punti - Sono 10 gli anticipi odierni, e sarà un sabato storico per la Vianese: dalle ore 12 è in programma l’inaugurazione del nuovo campo sintetico in via Cadonega, a Viano. ilrestodelcarlino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.