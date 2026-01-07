Vianese-killer in trasferta Rossoblù di nuovo in vetta

La Vianese si impone in trasferta sulla Campagnola con un risultato di 3-1, consolidando così la posizione in testa alla classifica. La partita ha visto protagonisti i rossoblù, che hanno saputo mantenere un ritmo costante e una buona organizzazione, portando a casa i tre punti fondamentali per il loro cammino stagionale.

