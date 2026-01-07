Vianese-killer in trasferta Rossoblù di nuovo in vetta
La Vianese si impone in trasferta sulla Campagnola con un risultato di 3-1, consolidando così la posizione in testa alla classifica. La partita ha visto protagonisti i rossoblù, che hanno saputo mantenere un ritmo costante e una buona organizzazione, portando a casa i tre punti fondamentali per il loro cammino stagionale.
CAMPAGNOLA 1 VIANESE 3 CAMPAGNOLA: Vlas, Calabretti, Setti, Guti, Marzi, Vezzani (31’ st Angelillis), Esposito, Barilli (31’ st Montanari), Margotta (41’ st Aurea), Rivi, Previato. A disp. Vioni, Cavicchioli, Camillo, Zanfardino, Catellani, Consiglio. All. Manfredini. VIANESE: Della Corte, Cortesi (46’ st Di Gesù), Silvestro, Pezzani, Moretti, Contipelli (42’ st Paterlini), Oubakent (19’ st Oneto), Vaccari, Bertetti, Falanelli (35’ st Zafferri), Cappelluzzo (46’ st Bartolotta). A disp. Caccialupi, Martini, Spigoni, Mesiti. All. Sarnelli. Arbitro: Monti di Firenze. Reti: 12’ Vezzani, 19’ Cortesi; 27’ st Oneto, 31’ st Bertetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
