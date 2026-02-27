E se l’onda è il mare | il viaggio sonoro di Massimo Buffetti al Nuovo Teatro Lippi

Al Nuovo Teatro Lippi si svolge un concerto di Massimo Buffetti, parte della rassegna organizzata da Music Pool in collaborazione con Arci Firenze. L’evento, intitolato

Continua la rassegna dei concerti di Music Pool in collaborazione con Arci Firenze presso il Brillante - Nuovo Teatro Lippi con Fabbrica del nulla experience di Massimo Buffetti che presenta un progetto tra musica e teatro. Dopo i tour in Nord Europa e la recente Operina Bottle, trasmessa su. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Angela Beraldi al Brillante - Nuovo Teatro Lippi per la presentazione del suo nuovo disco "3021"La cantautrice Angela Baraldi presenta il suono disco 3021, uscito nel gennaio del 2025 con un tour che la porterà in tutta Italia.

Luca Falomi al FolkClub: il viaggio sonoro di "Myricae" tra jazz e avanguardiaIl 23 gennaio al FolkClub di Torino torna uno dei più raffinati chitarristi della nuova scena italiana, Luca Falomi, con Myricae, opera che...

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: L’onda e lo scoglio; Non solo grande musica e spettacolo: al Festival di Sanremo 2026 vino & cucina tra i protagonisti; Bertotti (Assiom Forex), mercati in crescita tra l’onda AI e i tassi Usa; L’onda anomala nel pacifico mare delle elezioni laotiane.

L'ondaOggi è ancora possibile una dittatura? Questo è ciò che si chiede Rainer Wenger, professore del Liceo tedesco Marie Curie, e che propone come argomento della settimana a tema organizzata dalla ... mymovies.it

Arriva La luce e l’onda: il libro di Massimo Recalcati che può cambiare la scuolaIl 2 settembre 2025 Massimo Recalcati torna in libreria con La luce e l’onda. Cosa significa insegnare? (Einaudi), un’opera che riprende il discorso avviato più di dieci anni fa con L’ora di lezione ... libreriamo.it

Passa a trovarci in Corso Garibaldi 259 A Cremona: nuovo shopping bag 2026 !! Hai una partita IVA Con Buffetti Rent puoi noleggiare smartphone, stampanti, notebook e molto altro per lavorare al top — senza spendere una fortuna. Zero pensieri A - facebook.com facebook