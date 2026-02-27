È morta Teresa de Lauretis pioniera degli studi di genere e della ‘teoria queer’

Teresa de Lauretis, sociologa e docente, è scomparsa a 87 anni a San Francisco. Nata a Bologna il 29 novembre 1938, è stata una figura di rilievo negli studi di genere e teoria queer. La sua morte è avvenuta lo scorso 2 febbraio.

È morta a 87 anni Teresa de Lauretis, docente, sociologa e pioniera negli studi femministi e queer. Nata a Bologna il 29 novembre del 1938, è morta a San Francisco, in California, lo scorso 2 febbraio. A riportare la notizia è l’agenzia di stampa Adnkronos, riprendendo la notizia dal New York. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

La Teoria Queer perde Teresa de Lauretis, teorica politica dei corpi non conformiSenza clamore abbiamo appreso della morte di Teresa de Lauretis, scrittrice e sociologa femminista italiana, bolognese di origine e da lungo tempo...

È morta Claudette Colvin, pioniera dei diritti civili negli Stati Uniti: aveva 86 anniÈ morta a 86 anni Claudette Colvin, il cui arresto nel 1955 per essersi rifiutata di cedere il posto su un autobus di Montgomery, in Alabama,...

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: È morta Teresa Giovanna Pasanisi, ved. Antonaci; Femminicidio Samarate, Gerardi: Mi fermo solo se mi dite che Teresa è morta; Suor Teresa Tambelli: una vita di carità che attraversa i secoli; Marito e moglie mummificati per tre mesi in casa, funerali in gran segreto dopo un anno per l'ex dentista Marco Steffenoni e Maria Teresa Nizzola. Il loro patrimonio devoluto al Wwf.

Patrizia De Blanck è morta, l’addio della figlia Giada: Tutto nel silenzioPatrizia De Blanck è morta a 85 anni. La soubrette dal sangue blu se ne è andata nel silenzio, lottando contro un male silenzioso. A comunicarlo è la figlia, Giada, avuta dalla contessa con Giuseppe ... dilei.it

Morta Patrizia De Blanck, quando diceva: Sono diventata mamma tardi, mi preoccupa lasciare GiadaL’esordio in tv è a diciotto anni, come valletta e soubrette televisiva nel programma televisivo Il Musichiere condotto da Mario Riva. Negli anni Sessanta e Settanta è una protagonista indiscussa ... repubblica.it

"Mi fermo solo quando mi dite che mia moglie è morta". In aula gli istanti successivi al femminicidio di Teresa Stabile a Samarate. Il marito con ancora il coltello in mano che voleva essere certo di averla uccisa - facebook.com facebook