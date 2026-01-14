È morta Claudette Colvin pioniera dei diritti civili negli Stati Uniti | aveva 86 anni

Claudette Colvin, attivista dei diritti civili negli Stati Uniti, è deceduta all'età di 86 anni. Nel 1955, il suo rifiuto di cedere il posto su un autobus a Montgomery rappresentò un episodio significativo nel percorso verso l'abolizione della segregazione e la promozione dell’uguaglianza. La sua figura rimane importante nella storia dei diritti civili statunitensi.

È morta a 86 anni Claudette Colvin, il cui arresto nel 1955 per essersi rifiutata di cedere il posto su un autobus di Montgomery, in Alabama, contribuì a dare il via al moderno movimento per i diritti civili negli Stati Uniti. La sua scomparsa per cause naturali, avvenuta in Texas, stata annunciata dalla Claudette Colvin Legacy Foundation. Colvin fu arrestata mesi prima che Rosa Parks acquisisse fama internazionale per essersi rifiutata di cedere il proprio posto su un autobus, come previsto dalle leggi di segregazione razziale. L’arresto di Colvin. Il 2 marzo 1955 un autista di autobus chiamò la polizia per denunciare che due ragazze nere erano sedute vicino a due ragazze bianche, in violazione delle lla segregazione allora in vigore negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

