È morta Claudette Colvin pioniera dei diritti civili negli Stati Uniti | aveva 86 anni
Claudette Colvin, attivista dei diritti civili negli Stati Uniti, è deceduta all'età di 86 anni. Nel 1955, il suo rifiuto di cedere il posto su un autobus a Montgomery rappresentò un episodio significativo nel percorso verso l'abolizione della segregazione e la promozione dell’uguaglianza. La sua figura rimane importante nella storia dei diritti civili statunitensi.
È morta a 86 anni Claudette Colvin, il cui arresto nel 1955 per essersi rifiutata di cedere il posto su un autobus di Montgomery, in Alabama, contribuì a dare il via al moderno movimento per i diritti civili negli Stati Uniti. La sua scomparsa per cause naturali, avvenuta in Texas, stata annunciata dalla Claudette Colvin Legacy Foundation. Colvin fu arrestata mesi prima che Rosa Parks acquisisse fama internazionale per essersi rifiutata di cedere il proprio posto su un autobus, come previsto dalle leggi di segregazione razziale. L’arresto di Colvin. Il 2 marzo 1955 un autista di autobus chiamò la polizia per denunciare che due ragazze nere erano sedute vicino a due ragazze bianche, in violazione delle lla segregazione allora in vigore negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
È morta Claudette Colvin, simbolo dei diritti civili statunitensi. Aveva 86 anni.
È morta Claudette Colvin, simbolo dei diritti civili negli Stati Uniti - Il suo gesto, mesi prima di quello di Rosa Parks nella stessa città, contribuì a dare il via al movimento per i diritti civili negli Stati Uniti. ansa.it
È morta l’attivista statunitense per i diritti civili Claudette Colvin, che si ribellò alla segregazione degli autobus prima di Rosa Parks - Martedì è morta a 86 anni l’attivista statunitense per i diritti civili dei neri Claudette Colvin, che nel 1955 si rifiutò di cedere il proprio posto a una donna bianca su un autobus segregato, cioè s ... ilpost.it
È morta Claudette Colvin, la pioniera dei diritti civili che si ribellò alla segregazione razziale sui bus (prima di Rosa Parks) - Il mondo dice addio a Claudette Colvin, che ha contribuito alla lotta alla segregazione razziale con un gesto semplice ma potente. greenme.it
È morta l’attivista statunitense per i diritti civili Claudette Colvin, che si ribellò alla segregazione degli autobus prima di Rosa Parks x.com
"Non mi alzo, è un mio diritto": così una ragazzina nera sfidò l'America razzista del 1955. La sua riabilitazione è arrivata solo nel 2021, ieri Claudette Colvin è morta facebook
