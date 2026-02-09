la teoria queer perde teresa de lauretis teorica politica dei corpi non conformi

Si è spenta Teresa de Lauretis, storica teorica italiana dei corpi non conformi. La scrittrice e sociologa, nata a Bologna e da anni residente a San Francisco, non c’è più. La notizia è arrivata senza grandi clamori, lasciando vuoto tra chi apprezzava il suo lavoro sui temi di genere e identità.

Senza clamore abbiamo appreso della morte di Teresa de Lauretis, scrittrice e sociologa femminista italiana, bolognese di origine e da lungo tempo residente a San Francisco. Professoressa emerita di Storia della Coscienza all’università della California, laurea honoris causa in filosofia presso l’ateneo di Lund nel 2005, era stata tradotta in 14 lingue in tutto il mondo e i suoi scritti intrecciavano semiotica e teoria del cinema, femminismo e psicanalisi, lesbismo e fantascienza. A DARNE NOTIZIA è stato il collettivo di Asterisco Edizioni che di recente aveva collaborato con lei per la riedizione di Soggetti Eccentrici – la cui prima edizione risale al 1999 per Feltrinelli – con introduzione e cura di Elia A. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

