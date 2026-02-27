Gli europei incontrano difficoltà nel raggiungere un accordo sulla difesa comune. La discussione si concentra sulla possibilità di sviluppare un sistema di difesa condiviso, ma le divergenze tra i paesi complicano il processo. Recentemente, si è parlato anche di un progetto per un aereo militare di sesta generazione, che evidenzia le sfide in corso.

Si parla spesso della necessità per l’Unione europea di costruire una vera difesa comune, ma è molto difficile in questo campo superare le diffidenze e le priorità nazionali. Lo dimostra il caso del Sistema di combattimento aereo del futuro (Scaf), un progetto lanciato nel 2017 da Francia e Germania, a cui si è presto aggiunta la Spagna. Sulla carta, è uno dei progetti di difesa aerea più ambiziosi per il continente. Ma tra i governi e i comandi militari coinvolti non c’è accordo su come dovrà essere il caccia di sesta generazione europeo, che dovrebbe vedere la luce entro il 2040. Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma... 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - È difficile per gli europei trovare un accordo sulla difesa comune

