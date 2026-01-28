Questa mattina diversi paesi europei hanno annunciato le proprie decisioni sulla difesa. La questione divide i governi, che si muovono in modo diverso senza seguire una linea unitaria. L’Unione europea si trova così a dover affrontare scelte complicate, tra alleanze storiche e nuove sfide. Nel frattempo, gli Stati Uniti di Trump continuano a influenzare le strategie di difesa dei paesi del continente.

Nel bel mezzo delle tensioni tra l’Europa e Donald Trump, il dibattito aperto dal segretario generale della Nato, Mark Rutte, risulta sorprendente, almeno a prima vista. Davanti a una commissione del parlamento europeo l’ex primo ministro olandese ha detto in modo brutale che “se qualcuno pensa che l’Unione europea possa difendersi senza gli Stati Uniti, può continuare pure a sognare”. Queste parole hanno immediatamente provocato la reazione del ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot: “No, caro Rutte, gli europei devono farsi carico della propria sicurezza. Anche gli Stati Uniti ne sono convinti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I paesi europei procedono in ordine sparso sulla difesa

La scuola rappresenta un tema di confronto e dibattito nelle comunità locali.

