Trump non imporrà i dazi ai paesi europei | Definito un accordo sulla Groenlandia

Donald Trump ha annunciato di non imporre nuovi dazi ai paesi europei coinvolti nella missione in Groenlandia. Dopo aver definito un accordo sulla questione, il presidente degli Stati Uniti ha chiarito la sua posizione, segnando un passo importante nelle relazioni internazionali. La notizia evidenzia un cambiamento nelle politiche commerciali statunitensi verso l’Europa, con un'attenzione particolare alla cooperazione e alla diplomazia.

Donald Trump frena sui dazi da imporre agli otto paesi europei che hanno inviato soldati in Groenlandia. Il presidente Usa fa un passo indietro, nel giorno del suo duro intervento a Davos in cui ha attaccato l'Europa. "Con Rutte definito un futuro accordo sulla Groenlandia. No ai dazi sui paesi.

