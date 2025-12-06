Durant lancia Houston e abbatte il muro dei 31 mila punti Jokic ne fa 40 e Denver rimonta Atlanta

KD diventa ottavo giocatore della storia a superare quota 31 mila punti nel successo su Phoenix. Boston domina i Lakers, vincono Oklahoma City e New York . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Durant lancia Houston e abbatte il muro dei 31 mila punti. Jokic ne fa 40 e Denver rimonta Atlanta

NBA, Kevin Durant rinnova e prolunga con Houston: accordo con i Rockets fino al 2028 - Quando i Rockets, lo scorso 6 luglio, decidevano di dare l'ok allo scambio con cui stavano per mettere le mani su Kevin Durant, sapevano bene che il super veterano si sarebbe portato in dota la sua ...

NBA, per Houston ci pensa ancora Kevin Durant: 31 punti e vittoria a Toronto. VIDEO - Il rischio, nella trasferta di Toronto, per i Rockets era quello di incappare in una sconfitta che avrebbe ulteriormente complicato l'avvio di stagione dei ragazzi di coach Ime Udoka.

Nba: Durant rinnova con Houston, altri 90 milioni fino al 2028 - Un'estensione di due anni da 90 milioni di dollari per il campione Nba che, arrivato a Houston da Phoenix lo scorso luglio, sarebbe ...