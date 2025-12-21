Durant trascina Houston a Denver Boston sale a Est | notte NBA ricca di verdetti

I 31 punti di Kevin Durant firmano il successo dei Rockets sui Nuggets, mentre i Celtics passano a Toronto e conquistano il terzo posto nella Eastern Conference. Notte NBA ad alta intensità, con protagonisti assoluti Kevin Durant e Boston Celtics, capaci di indirizzare risultati pesanti nella corsa playoff.

Reed Sheppard e Kevin Durant guidano i Rockets al colpo esterno contro Denver - Dopo il successo in overtime di Denver nel primo incrocio della settimana, Houston si prende la rivincita in Colorado ... pianetabasket.com

NBA, Durant non perdona: 31 punti a Denver e i Nuggets vanno ko - Quella tra Rockets e Nuggets si sta trasformando in una vera e propria rivalità e dopo il capitolo assai convulso vissuto giusto qualche giorno fa, nella notte è andata in scena un’altra sfida. sport.sky.it

