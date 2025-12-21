Durant trascina Houston a Denver Boston sale a Est | notte NBA ricca di verdetti

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I 31 punti di Kevin Durant firmano il successo dei Rockets sui Nuggets, mentre i Celtics passano a Toronto e conquistano il terzo posto nella Eastern Conference. Notte NBA ad alta intensità, con protagonisti assoluti Kevin Durant e Boston Celtics, capaci di indirizzare risultati pesanti nella corsa playoff. Segui le nostre dirette e i nostri . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Leggi anche: NBA, i risultati della notte (2 novembre): Sacramento resiste su Milwaukee, Banchero brilla con Orlando, Durant trascina Houston

Leggi anche: NBA, i risultati della notte (12 dicembre): Jokic trascina Denver, Milwaukee batte i Boston Celtics

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Nba: Jokic trascina Denver contro Houston, Detroit espugna Boston; NBA, i risultati della notte (19 dicembre): OKC continua a vincere, Doncic trascina i Lakers. Si fermano ancora i Bucks; Cunningham trascina i Pistons contro i Celtics, Jokic show nella vittoria su Houston; Nikola Jokic trascina i Denver contro i Rockets di Durant.

durant trascina houston denverNba: a Denver Durant sposta gli equilibri a favore di Houston - I 31 punti di Kevin Durant sono stati decisivi nella vittoria dei Rockets in casa di Denver (115- msn.com

durant trascina houston denverReed Sheppard e Kevin Durant guidano i Rockets al colpo esterno contro Denver - Dopo il successo in overtime di Denver nel primo incrocio della settimana, Houston si prende la rivincita in Colorado ... pianetabasket.com

durant trascina houston denverNBA, Durant non perdona: 31 punti a Denver e i Nuggets vanno ko - Quella tra Rockets e Nuggets si sta trasformando in una vera e propria rivalità e dopo il capitolo assai convulso vissuto giusto qualche giorno fa, nella notte è andata in scena un’altra sfida. sport.sky.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.