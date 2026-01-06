NBA i risultati della notte 6 gennaio | Kevin Durant match-winner per i Rockets sui Suns Thunder ko in casa contro gli Hornets

Nella notte NBA del 6 gennaio si sono disputate otto partite della regular season 2025-2026. Tra i risultati principali, Kevin Durant ha deciso la sfida con un canestro decisivo per i Rockets contro i Suns, mentre i Thunder hanno subito una sconfitta casalinga contro gli Hornets. Ecco un riepilogo delle principali novità e delle performance più significative della serata.

Una lunga notte quella completata da poche ore in NBA, con ben otto partite andate in scena per la regular season 2025-2026: andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano, dove non sono mancate come sempre le grandi emozioni. Netta vittoria casalinga dei Detroit Pistons (27-9) sui New York Knicks (23-13) per 125-90 con 29 punti e 13 assist di Cade Cunningham – 25 punti di Jalen Brunson tra le fila dei Knicks. Affermazione interna anche per i Boston Celtics (23-12) contro i Chicago Bulls (17-19) per 115-101 grazie ai 27 punti di Anfernee Simons entrato dalla panchina e ai 21 punti di Payton Pritchard, con Neemia Queta che piazza una doppia doppia (13 punti e 13 rimbalzi) – 26 punti di Matas Buzelis per i Bulls.

