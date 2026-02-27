A Milano, nel pomeriggio del 27 febbraio 2026, un tram della linea 9 è deragliato intorno alle 16. Le autorità hanno confermato due decessi e circa quaranta persone ferite. La Procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo, mentre i soccorritori sono intervenuti sul luogo dell’incidente. La zona è stata transennata mentre si attendono ulteriori dettagli sulle cause del deragliamento.

MILANO – Si aggrava il bilancio del deragliamento del tram della linea 9, a Milano, avvenuto oggi, 27 febbraio 2026, intorno alle 4 nel pomeriggio: ora sono due i morti e una quarantina i feriti. Il Procuratore, Marcello Viola, che si trova sul posto assieme al pm di turno, Elisa Calanducci, ha detto: “È stato un impatto devastante”. Indaga per omicidio colposo. Al momento del deragliamento, il tram era pieno di persone che per l’impatto sono cadute per terra. La vittima, invece, è stata recuperata sotto il tram deragliato ed era quindi con tutta probabilità un passante che stava camminando in viale Vittorio Veneto. Cinque i mezzi inviati sul posto dalla sede centrale dei vigili del fuoco, per un totale di 25 uomini. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Deraglia tram a Milano: due i morti e una quarantina i feriti. La Procura indaga per omicidio colposo

Deraglia tram a Milano, c’è una vittima e 39 feriti. Si indaga per omicidio colposoÈ di una vittima e 39 feriti il bilancio, ancora provvisorio, del deragliamento di un tram della linea 9 avvenuto oggi pomeriggio a Milano.

Milano, tram deraglia e investe i passanti: c’è un morto, 40 i feriti. Si indaga per omicidio colposo – Foto e videoSi indaga per omicidio colposo e lesioni in seguito al deragliamento di un tram della linea 9 a Milano.

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Deraglia tram a Milano, c'è una vittima; Milano, tram deraglia in centro e si schianta contro un ristorante: numerosi feriti; Deraglia, invade a forte velocità i binari della corsia opposta e si schianta contro un palazzo all’angolo con via Lazzaretto. È la sequenza ripresa dalla telecamera di un’auto che nel pomeriggio stava percorrendo viale Vittorio Veneto da Porta Venezia verso pi; Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo, le immagini.

Milano, tram deraglia e travolge i passanti: 2 morti e 37 feritiUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si indaga per omicidio colposo ... rainews.it

DIRETTA - Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo, due morti e 38 feritiDue morti e 38 feriti: è il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto questo pomeriggio in viale Vittorio Veneto a Milano. La prima vittima accertata è un pedone di 60 anni, investito dal tram prov ... msn.com

MILANO, DERAGLIA TRAM IN VIA VITTORIO VENETO: UNA VITTIMA, DECINE DI FERITI. VENTICINQUE VIGILI DEL FUOCO IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO Grave incidente ferroviario nel centro di Milano, in via Vittorio Veneto, dove u - facebook.com facebook

[27.02-17:10] #Milano tram della linea 9 deraglia in viale Vittorio Veneto +1 morto +40 feriti (di cui 2 in condizioni critiche) x.com