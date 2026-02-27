Due nuovi treni regionali elettrici entrano in servizio | Più sicurezza e comfort per i pendolari

Due nuovi treni regionali elettrici sono entrati in servizio presso la stazione di Orte, consegnati da Trenitalia nell’ambito di un piano di aggiornamento della flotta nel Lazio. Questi convogli sono stati introdotti per migliorare la qualità del servizio e garantire maggiore sicurezza e comfort ai pendolari che utilizzano le linee regionali della zona. La consegna si inserisce nel processo di rinnovo del materiale rotabile regionale.

Consegna, avvenuta presso la stazione di Orte da parte di Trenitalia, di due nuovi convogli elettrici nell'ambito del progetto di rinnovo della flotta di treni regionali nel Lazio. Veicoli su rotaia che saranno utilizzati anche dai pendolari della Tuscia. Alla cerimonia di consegna presenti il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Pendolari Firenze-Arezzo, da lunedì due treni in più Terni, nuovo look per la strada Valnerina: “Due chilometri di galleria per incrementare i livelli di sicurezza, servizio e comfort”Un finanziamento pari ad un milione di euro per il potenziamento, ai fini turistici e di sviluppo economico, dell’area della Cascata delle Marmore... Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento. Temi più discussi: Treni: due nuovi convogli elettrici per potenziare il trasporto ferroviario regionale; VIDEO| Tecnologici, sostenibili, accessibili e sicuri: con gli ultimi due convogli Trenitalia completato il rinnovo della flotta regionale; Due nuovi treni elettrici regionali consegnati, sono 30 i convogli di ultima generazione in Abruzzo; Due nuovi treni elettrici monopiano sui binari dell’Abruzzo. Regionale Lazio, Trenitalia: consegnati due nuovi elettrici doppio piano(Teleborsa) - Da oggi due nuovi treni elettrici doppio piano entrano a far parte della flotta del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) nel Lazio. Il treno è stato presentato questa mattina da Maria Ann ... finanza.repubblica.it Trasporti: Fs, consegnati nel Lazio due nuovi treni regionali elettrici doppio pianoDa oggi, due nuovi treni elettrici a doppio piano si uniscono alla flotta del Regionale di Trenitalia, parte del Gruppo FS, operante nel Lazio. Questa informazione è stata comunicata attraverso una no ... romadailynews.it ELEZIONE NUOVI VERTICI CIA DUE MARI TARANTO-BRINDISI SABATO 28 FEBBRAIO 2026. CIA Agricoltori Italiani Puglia – Area Due Mari Taranto-Brindisi invita alla IX Assemblea elettiva che si terrà sabato 28 febbraio 2026, alle ore 9:30 presso l’Auditori - facebook.com facebook