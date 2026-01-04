A Terni, la strada Valnerina si rinnova con due chilometri di galleria, grazie a un finanziamento di un milione di euro. L’intervento mira a migliorare sicurezza, servizio e comfort, favorendo lo sviluppo turistico ed economico dell’area, in particolare della Cascata delle Marmore. Questo intervento rappresenta un passo importante per potenziare l’accessibilità e valorizzare il territorio in modo sostenibile.

Un finanziamento pari ad un milione di euro per il potenziamento, ai fini turistici e di sviluppo economico, dell’area della Cascata delle Marmore attraverso un miglioramento funzionale della Strada statale 209 Valnerina. Il progetto RiViTa assegna delle risorse – mediante un fondo complementare. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Terni, nuovo look per la strada Valnerina: “Due chilometri di galleria per incrementare i livelli di sicurezza, servizio e comfort”

Leggi anche: Lavori sulla Valleranese, asfalto nuovo su due chilometri di strada

Leggi anche: La “nuova” strada dell’energia da Terni alla Toscana: 160 chilometri per un investimento da 260 milioni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Terni. Nuovo giro di vite contro il degrado: multe per chi getta in strada cartacce e sigarette - Dopo l'ordinanza di questa estate per i possessori di cani, obbligati a portare la bottiglietta dell'acqua per pulire la ... ilmessaggero.it

Cinque aree possibili per il nuovo ospedale di Terni - Sono cinque, compresa quella attuale di Colle Obito, le soluzioni valutate dalla Binini & Partners di Reggio Emilia - msn.com