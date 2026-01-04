Terni nuovo look per la strada Valnerina | Due chilometri di galleria per incrementare i livelli di sicurezza servizio e comfort
A Terni, la strada Valnerina si rinnova con due chilometri di galleria, grazie a un finanziamento di un milione di euro. L’intervento mira a migliorare sicurezza, servizio e comfort, favorendo lo sviluppo turistico ed economico dell’area, in particolare della Cascata delle Marmore. Questo intervento rappresenta un passo importante per potenziare l’accessibilità e valorizzare il territorio in modo sostenibile.
Un finanziamento pari ad un milione di euro per il potenziamento, ai fini turistici e di sviluppo economico, dell’area della Cascata delle Marmore attraverso un miglioramento funzionale della Strada statale 209 Valnerina. Il progetto RiViTa assegna delle risorse – mediante un fondo complementare. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
