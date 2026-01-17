Pendolari Firenze-Arezzo da lunedì due treni in più

A partire da lunedì, sulla linea Arezzo-Firenze verranno ripristinati due treni in più, migliorando la frequenza dei servizi per i pendolari. La novità riguarda in particolare la corsa 18754, che collega i territori del Valdarno a metà mattina, offrendo una soluzione più efficace per chi si muove tra le due città. Questa modifica si inserisce nel quadro degli interventi per potenziare l’offerta di trasporto regionale.

Saranno due i treni ripristinati sulla linea aretina a partire da lunedì. Era già ufficiale per il numero 18754 Arezzo-Firenze, corsa che attraversa il Valdarno a metà mattina. Lo aveva annunciato l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni durante il primo tavolo istituzionale dedicato alla linea ferroviaria Firenze-Arezzo-Chiusi alla presenza di Rfi, Trenitalia, enti locali e rappresentanti dei pendolari. Era stato soppresso per consentire lavori di manutenzione programmata, ma sarà ripristinato con un altro numero, il 94482, e un anticipo dell’orario di partenza di venti minuti circa. Sempre su richiesta di Boni, riprenderà a circolare anche il treno 18747: tornerà a coprire l’intero percorso da Firenze ad Arezzo, senza la precedente limitazione alla stazione di Pontassieve. 🔗 Leggi su Lanazione.it

