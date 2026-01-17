Pendolari Firenze-Arezzo da lunedì due treni in più
A partire da lunedì, sulla linea Arezzo-Firenze verranno ripristinati due treni in più, migliorando la frequenza dei servizi per i pendolari. La novità riguarda in particolare la corsa 18754, che collega i territori del Valdarno a metà mattina, offrendo una soluzione più efficace per chi si muove tra le due città. Questa modifica si inserisce nel quadro degli interventi per potenziare l’offerta di trasporto regionale.
Saranno due i treni ripristinati sulla linea aretina a partire da lunedì. Era già ufficiale per il numero 18754 Arezzo-Firenze, corsa che attraversa il Valdarno a metà mattina. Lo aveva annunciato l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni durante il primo tavolo istituzionale dedicato alla linea ferroviaria Firenze-Arezzo-Chiusi alla presenza di Rfi, Trenitalia, enti locali e rappresentanti dei pendolari. Era stato soppresso per consentire lavori di manutenzione programmata, ma sarà ripristinato con un altro numero, il 94482, e un anticipo dell’orario di partenza di venti minuti circa. Sempre su richiesta di Boni, riprenderà a circolare anche il treno 18747: tornerà a coprire l’intero percorso da Firenze ad Arezzo, senza la precedente limitazione alla stazione di Pontassieve. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Due nuovi treni serali per Lecco: l'orario cambia per 760mila pendolari
Leggi anche: L’ipotesi stop ai treni per due anni. Ira dei pendolari: "Disagi infiniti"
Pendolari Firenze-Arezzo, da lunedì due treni in più - Partirà da Firenze Santa Maria Novella alle 8,13 e arriverà ad Arezzo alle 9,52 dopo aver attraversato la Valdisieve, per poi fermarsi nelle stazioni del Valdarno fiorentino di Sant’Ellero, Rignano, ... msn.com
Tornano in servizio 2 treni lungo la linea ferroviaria Arezzo-Firenze. Ecco le novità per i pendolari - Firenze due treni, attualmente sospesi a causa dei lavori di manutenzione effettuati da Rfi. corrierediarezzo.it
Linea ferroviaria Firenze-Arezzo, sarà ripristinato il treno 1874 - Firenze, soppresso nei giorni feriali dall’avvio del nuovo orario invernale per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata da parte di RFI, sarà ripristinato . 055firenze.it
Viaggiare con un unico biglietto nei 41 Comuni della Città Metropolitana di Firenze, in tramvia, treno, bus urbano ed extraurbano potrebbe essere realtà grazie al progetto "Unico Metropolitano”. Molto presto i pendolari, lavoratori, studenti potranno spostarsi d - facebook.com facebook
Buone notizie per i pendolari della linea Arezzo–Firenze: il treno regionale 18754 Arezzo–Firenze, soppresso nei giorni feriali, sarà ripristinato a partire dalla terza settimana di gennaio bit.ly/treno18754 x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.