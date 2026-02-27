Due adolescenti sono stati denunciati dai carabinieri dopo essere stati trovati in possesso di coltelli a scuola. L’episodio si è verificato ad Arzano, dove le forze dell’ordine hanno svolto una verifica all’interno di un istituto scolastico locale. I ragazzi sono stati identificati e segnalati alle autorità competenti. L’episodio ha suscitato attenzione tra studenti e insegnanti presenti nella scuola.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Arzano – Mercoledì scorso, una situazione allarmante ha avuto luogo presso l’Istituto Don Geremia Piscopo, situato in via Napoli 57. La dirigente scolastica ha infatti allertato i carabinieri locali a seguito di un grave episodio che ha coinvolto un alunno. Durante una lezione di matematica, un ragazzo di 15 anni ha estratto un coltello a scatto a doppia lama, ponendolo sul suo banco mentre l’insegnante spiegava. Un gesto che ha colto di sorpresa tutta la classe, interrompendo bruscamente la lezione. L’insegnante, dopo aver preso il coltello e accertatosi della sicurezza degli altri studenti, ha immediatamente informato la dirigente scolastica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Due adolescenti denunciati dai carabinieri per possesso di coltelli a scuola.

Trovati senza documenti e in possesso di coltelli da 20 cm a Marsala, denunciati due pregiudicatiDue uomini sono stati fermati e denunciati per porto abusivo di armi e violazione delle norme sull’immigrazione nell’ambito dei recenti controlli...

Leggi anche: Arzano, coltelli in classe: arrivano i carabinieri. Denunciati due 15enni

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Sorpresi su un’auto rubata, due minori denunciati; Adolescenti rubano auto. Fermati dai carabinieri dopo la scorribanda; Anziano deriso e perseguitato, branco di minorenni torna a seminare il panico in centro: il video choc - FoggiaToday; Due minori denunciati dai Carabinieri per essere stati fermati alla guida di un’auto rubata.

Sorpresi su un’auto rubata, due minori denunciatiDue adolescenti, una 16enne di Capannori e un 15enne di Lucca, sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Pieve di Compito per ricettazione in concorso. noitv.it

Adolescenti rubano auto. Fermati dai carabinieri dopo la scorribandaNei guai una 16enne e un 15enne segnalati da un parente del proprietario che li aveva visti girare sulla Panda. Denunciati per ricettazione in concorso. msn.com

Scontri sulla Statale 113: gravi tre adolescenti dopo due incidenti tra Carini e Terrasini. La notizia nei commenti #incidentestradale #cronaca - facebook.com facebook