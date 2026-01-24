Durante controlli straordinari a Marsala, sono stati denunciati due pregiudicati trovati senza documenti e in possesso di coltelli di 20 cm. L’intervento ha portato alla segnalazione per porto abusivo di armi e per violazioni delle norme sull’immigrazione. Le operazioni di prevenzione continuano per garantire la sicurezza pubblica nel territorio.

Due uomini sono stati fermati e denunciati per porto abusivo di armi e violazione delle norme sull'immigrazione nell'ambito dei recenti controlli straordinari della Polizia di Stato a Marsala. I soggetti, già noti alle forze dell'ordine, sono stati individuati durante un servizio ad "alto impatto" disposto dal Questore di Trapan, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e al contrasto dell'immigrazione clandestina. Immigrazione clandestia, l'operazione a Marsala Identificati e denunciati due soggetti già noti alle forze dell'ordine Il controllo in Piazza del Popolo e il sequestro dell'arma Immigrazione clandestia, l'operazione a Marsala Nei giorni scorsi sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio a Marsala su disposizione del Questore di Trapani, dott.

Trovati senza documenti e in possesso di coltelli da 20 cm a Marsala, denunciati due pregiudicati

