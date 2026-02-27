Droga in casa durante perquisizione uomo in manette

Durante una perquisizione a Sarno, gli agenti hanno trovato droga all’interno di un’abitazione. L’intervento, effettuato nella zona di Lavorate, ha portato all’arresto di un uomo. La scoperta è avvenuta nell’ambito di un’attività di controllo volta a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona. Le indagini continuano per approfondire i dettagli dell’operazione.

Scoperto con della droga in casa. L'operazione è stata condotta l'altro ieri a Sarno, dalla polizia del Commissariato nella zona di Lavorate. A finire in manette un uomo, sottoposto a perquisizione durante un'attività d'indagine. In casa, la polizia ha trovato 50 grammi di hashish, un bilancino elettronico, delle bustine utilizzate per il confezionamento della sostanza e circa 680 euro in contanti. Per l'indagato, dopo la convalida dell'arresto, è stato disposto l'obbligo di firma presso la polizia giudiziaria. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Nas: sospeso il... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

