Picchiano i carabinieri durante una perquisizione | due gemelli in manette

Durante una perquisizione domiciliare, due gemelli hanno aggredito i carabinieri, minacciandoli con un martello e colpendo un militare a pugni. L'intervento si è concluso con l'arresto dei due uomini, che ora si trovano in stato di fermo. L'episodio ha suscitato preoccupazione e richiede attenzione sulle modalità di intervento delle forze dell'ordine.

Durante la perquisizione della loro abitazione hanno minacciato i carabinieri con un martello e hanno colpito a pugni un militare. È successo a Napoli, protagonisti due gemelli 18enni arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Durante la perquisizione della loro abitazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

#Cagliari, ubriache si picchiano tra loro e aggrediscono i #carabinieri: 3 straniere arrestate Violenza e tensione in viale Cimitero: in manette una 22enne, una 26enne e una 35enne #CagliariNews - facebook.com Vai su Facebook

Carabinieri aggrediti a Palermo durante una perquisizione: cinque arresti - Durante i servizi di controllo i Carabinieri della Stazione San Filippo Neri, con il supporto del personale del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato cinque persone, allo Zen, nel ... ilgiornale.it scrive

Picchia, minaccia e abusa dell’ex: 51enne arrestato nel Pescarese - Le indagini sono partite dalla denuncia della donna, che ha raccontato mesi di minacce e violenze culminati in due ... Da tg24.sky.it

Roma, ragazzo sorpreso con hashish fermato durante un controllo - 112 - Le notti del Radiomobile

