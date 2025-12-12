Picchiano i carabinieri durante una perquisizione | due gemelli in manette

Durante una perquisizione domiciliare, due gemelli hanno aggredito i carabinieri, minacciandoli con un martello e colpendo un militare a pugni. L'intervento si è concluso con l'arresto dei due uomini, che ora si trovano in stato di fermo. L'episodio ha suscitato preoccupazione e richiede attenzione sulle modalità di intervento delle forze dell'ordine.

Durante la perquisizione della loro abitazione hanno minacciato i carabinieri con un martello e hanno colpito a pugni un militare. È successo a Napoli, protagonisti due gemelli 18enni arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Durante la perquisizione della loro abitazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

