Perquisizione in corso a Benevento | trovata droga fermato un uomo

Tempo di lettura: < 1 minuto È in corso a Benevento una perquisizione da parte delle forze dell'ordine nei confronti di un uomo ritenuto ricollegabile al clan Formicola. Secondo le prime informazioni emerse, nel corso dell'attività investigativa sarebbero già stati rinvenuti sostanze stupefacenti. Le operazioni proseguono anche alla ricerca di eventuali armi, la cui eventuale presenza potrebbe aggravare ulteriormente la posizione dell'indagato. L'uomo è stato accompagnato in caserma ed è assistito dall'avvocato Fabio Ficedolo. La situazione resta in evoluzione e non si escludono ulteriori sviluppi nelle prossime ore, con possibili provvedimenti giudiziari al termine delle verifiche attualmente in corso.

