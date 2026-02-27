Dritto e Rovescio botta e risposta Cacciari-Cruciani | Il fedifrago Falso

A Dritto e Rovescio si sono scontrati in un vivace scambio tra Tommaso Cacciari e Giuseppe Cruciani, incentrato sul caso di un poliziotto coinvolto in un omicidio a Rogoredo. La discussione si è concentrata sulle accuse e le smentite riguardo a questo episodio, generando un acceso confronto tra i protagonisti. La trasmissione ha così affrontato una vicenda di attualità che ha suscitato molte reazioni.

Volano stracci a Dritto e Rovescio. Protagonisti del dibattito Tommaso Cacciari e Giuseppe Cruciani. Al centro il caso Cinturrino, il poliziotto arrestato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo. Nello studio di Rete 4 il nipote del filosofo Cacciari arriva a dire che "i tradimenti sono tanti" e poi torna sui casi Cucchi e Federico Aldrovandi. "Sì, sono traditori della divisa e dello Stato", si dice d'accordo Cruciani. Poi però Cacciari prende la palla al balzo per attaccare lo scudo penale voluto dal governo: "Con lo scudo penale proposto, il fedifrago sarebbe rimasto a dormire nel letto matrimoniale". "Falso - interviene Cacciari -, non c'entra nulla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

