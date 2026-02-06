Dritto e Rovescio Cruciani incastra l' attivista | Chi ha aggredito il poliziotto deve andare in carcere?
Il nuovo Decreto Sicurezza varato dal governo ha visto finalmente la luce, con un pacchetto di misure rivendicato con orgoglio dal premier, Giorgia Meloni: "Non misure spot, ma un ulteriore tassello della strategia dell'esecutivo, con un approccio più duro sulla sicurezza. Finora, un certo doppiopesismo della magistratura ha reso difficile difendere i cittadini”. Se ne parla a “Dritto e Rovescio”, il programma di Rete4 che approfondisce i temi d’attualità, condotto da Paolo Del Debbio. In studio, tra gli ospiti, c’è Giuseppe Cruciani, giornalista e speaker di Radio 24, in onda tutti i giorni con il suo programma “La Zanzara”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
