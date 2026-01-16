Dritto e Rovescio Giuseppe Cruciani liquida Paolo Cento | Sempre con i criminali

"Voi siete sempre, più o meno, dalla parte di chi ammazza, dei criminali!": Giuseppe Cruciani lo ha detto a Paolo Cento nello studio di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. Al centro del dibattito quanto accaduto nei giorni scorsi a Lonate Pozzolo, nel Varesotto, dove un ladro rom è stato ucciso dal proprietario di casa mentre provava a fare irruzione nell'appartamento. "E te sei sempre dalla parte del far west, non ti permettere", ha replicato Cento. "In un modo o nell'altro, alla fine siete sempre lì. eh bisogna capire, non c'è il lavoro, per quello ha reagito male. Ma chi se ne frega? Ha ammazzato uno difendendosi dentro casa, vergognati", ha insistito il conduttore radiofonico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it

