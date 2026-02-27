Cuore bruciato accertamenti dei pm di Napoli su altri due trapianti eseguiti al Monaldi

A sei giorni dalla morte di un bambino dopo un trapianto di cuore eseguito all’ospedale Monaldi, i pubblici ministeri di Napoli hanno deciso di estendere gli accertamenti. Sono state disposte verifiche su due interventi simili effettuati in passato nello stesso ospedale. Le indagini si concentrano sui dettagli delle operazioni e sulla compatibilità degli organi impiantati. La procura sta analizzando i documenti relativi a quei trapianti.

A sei giorni dalla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo morto sabato scorso dopo l’impianto di un cuore danneggiato, la Procura di Napoli allarga il raggio degli approfondimenti e dispone verifiche su due trapianti eseguiti in passato all’ospedale Monaldi. Uno degli interventi risale al 2021, l’altro a un periodo ancora precedente. Al momento – secondo quanto si apprende – non si tratta di vere e proprie indagini penali, ma di accertamenti investigativi preliminari. L’obiettivo è acquisire elementi utili a ricostruire il quadro complessivo delle procedure adottate nella struttura sanitaria, anche alla luce del decesso del bambino, avvenuto lo scorso 21 febbraio nel reparto di terapia intensiva del Monaldi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cuore “bruciato”, accertamenti dei pm di Napoli su altri due trapianti eseguiti al Monaldi Bimbo col cuore bruciato, indagini su altri due trapianti sospetti all'ospedale Monaldi di NapoliL’indagine sulla morte del piccolo Domenico, il bimbo del “cuore bruciato“, potrebbe allargarsi e prendere in esame altri trapianti avvenuti al... Leggi anche: Domenico Caliendo morto, il Tg1: «Si indaga su altri due casi di trapianti sospetti al Monaldi di Napoli» Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news. Temi più discussi: Cuore bruciato, arrivati gli ispettori al Monaldi poi accertamenti anche all’ospedale di Bolzano; Il piccolo Domenico e quel cuore 'bruciato', le tappe della vicenda e le indagini; Domenico Caliendo, il cuore bruciato trasportato in un box di plastica (come un frigo da spiaggia); Cuore bruciato, i medici di Bolzano contro quelli di Napoli: Ecco dove hanno sbagliato. La madre di Domenico deposita un nuovo audio in procura. Bambino con il cuore bruciato, ecco il contenitore in cui era finitoUn'immagine del cesto usato per il trasporto del cuore di Domenico ha riacceso le domande sulla gestione del trapianto; tra indagini per omicidio colposo, contrapposizioni tra ospedali e la richiesta ... notizie.it Cuore bruciato, dal ghiaccio secco ai tempi dell’espianto: 7 dubbi spiegati dal cardiochirurgoMentre le indagini sul caso del ‘cuore bruciato’ trapiantato a Napoli al piccolo Domenico vanno avanti, ci si interroga tanti aspetti legati a questo ... lapresse.it Cuore bruciato, dal ghiaccio secco ai tempi dell’espianto: 7 dubbi spiegati dal cardiochirurgo. #lapresse #monaldi #salute #LaSalute Leggi l'articolo qui : https://www.lapresse.it/salute/2026/02/27/cuore-bruciato-dal-ghiaccio-secco-ai-tempi-dellespianto-7-dub - facebook.com facebook Bimbo con il cuore bruciato, chi è la mamma Patrizia Mercolino: la sua storia, il marito e i fratellini di Domenico x.com