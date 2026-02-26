Dove vedere in tv la Omloop Nieuwsblad 2026 | orari programma streaming

Inaugurata la stagione delle corse a tappe con il UAE Tour, è ora il momento delle prime classiche del 2026. Il calendario propone infatti in questo fine febbraio i primi appuntamenti sul pavé, che porteranno alla prima Classica Monumento, la Milano-Sanremo in programma il 26 marzo. Lo spettacolo delle classiche del nord partirà sabato 28 febbraio con la Omloop Nieuwsblad. La corsa belga, giunta all’ottantunesima edizione, propone un percorso leggermente più lungo dello scorso anno, quando a vincere fu il norvegese Soren Warenskjold. Si partirà da Gent e si concluderà a Ninove dopo 207,2 chilometri impegnativi, con i primi chilometri in pavé. Saranno infatti ben otto settori di sterrato, alternati da ben dodici muri. 🔗 Leggi su Oasport.it

Mathieu van der Poel annuncia il suo calendario su strada primaverile Dopo un’eccellente stagione nel cross, rivedremo Sua Maestà sabato 28 febbraio alla Omloop Nieuwsblad per poi correre in Italia Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo. Tra gli obiettivi x.com

