Dove vedere in tv Napoli-Milan Supercoppa Italiana 2025 | orario semifinale programma streaming

Scopri le modalità per seguire in tv e streaming la semifinale di Supercoppa Italiana 2025 tra Napoli e Milan. Ecco orario, programma e dettagli su come vivere al meglio questa emozionante fase della competizione, che promette spettacolo e sfide avvincenti.

© Oasport.it - Dove vedere in tv Napoli-Milan, Supercoppa Italiana 2025: orario semifinale, programma, streaming Verso la Supercoppa Italiana 2025, con la prima semifinale in programma quella che aprirà le danze di una competizione da decidersi in pochi emozionanti atti: da una parte il Napoli e dall’altra il Milan. I campioni d’Italia di Antonio Conte avranno di fronte i rossoneri di Max Allegri, arrivati alla qualificazione alla competizione, di cui difendono il titolo, grazie alla finale di Coppa Italia centrata l’anno scorso. Chi la spunterà al ‘King Saud University Stadium’ di Riad fra i partenopei e i diavoli? La parola al campo, in una gara secca che se non dovesse trovare un vincitore in 90 minuti andrebbe a risolversi direttamente con i calci di rigore. Oasport.it PULISIC che SHOW, ALLEGRI batte CONTE: Milan-Napoli 2-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights Napoli-Milan Supercoppa Italiana, dove vedere la partita in diretta tv - Napoli e Milan si affronteranno giovedì 18 dicembre alla Kingdom Arena di Riad per la semifinale di Supercoppa Italiana. napolitoday.it Napoli-Milan Supercoppa italiana, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - Primato perso e doppio boccone amaro da mandar giù tra Champions e campionato per il Napoli, battuto dal Benfica prima e dall’Udinese poi. msn.com

In attacco giovedì tornerà disponibile Leao, ma resta da vedere se sarà in grado di giocare dal 1’ la semifinale giovedì contro il Napoli dopo l’infortunio di lunedì scorso. In Arabia non volerà Gimenez che continuerà a lavorare a parte per il fastidio alla caviglia x.com

24 ore sono sicuramente poche per apprezzare tutte la bellezza partenopea, eppure sono sufficienti per innamorarsi di Napoli. Ecco un itinerario per un giorno: cosa fare, vedere, mangiare. - facebook.com facebook