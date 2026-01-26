Caso Sangiuliano Tribunale annulla multa da 150mila € data a Report dal Garante della Privacy | Legittimo trasmettere l' audio

Il Tribunale ha annullato la multa di 150.000 euro inflitta a Report dal Garante della Privacy, ritenendo legittima la trasmissione dell’audio. Ranucci ha commentato sui social che i magistrati evidenziano come le indagini del Garante siano state condotte oltre i tempi previsti dalla legge. Questa decisione apre un dibattito sulla legittimità delle azioni del Garante e sui limiti temporali delle sue indagini.

Ranucci ha inoltre aggiunto, in un post pubblicato sui social, che "i magistrati sottolineano il fatto che il Garante ha svolto le indagini fuori i tempi stabiliti dalla legge. Il Garante ha sbagliato nei contenuti e nella forma" Il Tribunale di Roma ha revocato la sanzione da 150mila euro.

