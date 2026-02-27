Dossieropoli tutte le carte portano a De Raho | il picco degli accessi abusivi
Le indagini sugli accessi non autorizzati ai dossier coinvolgono diverse persone, con molte testimonianze che puntano verso un unico punto di riferimento. Durante le verifiche, si sono analizzati numerosi documenti e registri per ricostruire le modalità di accesso e le eventuali responsabilità. Le autorità continuano a raccogliere prove, cercando di chiarire eventuali connessioni tra i soggetti coinvolti.
Federico Cafiero de Raho assicura che non sapeva nulla dei dossieraggi ai danni di politici, imprenditori e vip che avvenivano alla Direzione nazionale antimafia quando lui era procuratore capo. Oggi che è deputato del Movimento 5 Stelle parla di un attacco politico nei suoi confronti portato avanti dal centrodestra con la relazione approvata tre giorni fa in Commissione parlamentare antimafia. A supporto della sua auto-difesa, de Raho ricorda che «l’accesso di Striano che riguardava il ministro Crosetto è del luglio 2022 e io avevo lasciato l’incarico da febbraio». E aggiunge: «Sino a novembre ci sono numerosi altri accessi che riguardano esponenti della maggioranza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
