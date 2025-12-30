Influenza K verso il picco in Italia perché l’H3N2 corre più degli altri e chi paga il prezzo più alto | Aumentati gli accessi in pronto soccorso

L’influenza di tipo K, caratterizzata dalla rapida diffusione dell’H3N2, ha raggiunto il picco in Italia, con un aumento degli accessi in pronto soccorso. Nell’ultima settimana, l’incidenza delle infezioni respiratorie acute è stata di 17,1 casi ogni 1.000 abitanti, evidenziando un impatto significativo sulla sanità pubblica e sulle strutture di emergenza.

L'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute in Italia, nell'ultima settimana, è stata pari a 17,1 casi per 1.000 assistiti (14,7 nella settimana precedente), in aumento rispetto alla settimana precedente come atteso per il periodo. Ad incidere, stando ai dati forniti dall'Istituto superiore di sanità (Iss), è soprattutto la variante K del virus influenzale A H3N2. Sono stati stimati circa 950mila nuovi casi, con un totale dall'inizio della sorveglianza di circa 5,8 milioni di casi. L'incidenza è aumentata in tutte le fasce di età. Ma, come di consueto, maggiormente nei bambini sotto i cinque anni, con circa 50 casi per 1.

