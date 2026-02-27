Dossieraggio | tutte le carte portano a De Raho vi spieghiamo perché…

Durante il periodo in cui ha diretto la procura Antimafia, si sono registrati numerosi accessi abusivi ai sistemi informatici, raggiungendo un picco in quel periodo. Le indagini hanno evidenziato che molte delle attività sospette sono state associate a De Raho, che si trova al centro di un nuovo dossieraggio. Le prove raccolte puntano tutte verso questa figura, alimentando le ipotesi di un collegamento con le intrusioni informatiche.

Tutte le carte portano a De Raho. Picco di accessi abusivi durante la sua gestione della procura Antimafia. Lui sbrocca ipotizzando azioni legali contro il Parlamento, ma gli esperti lo bocciano. E i documenti scaricati illegalmente salgono a 350 mila. Dossieropoli, tutte le carte portano a De Raho: il picco degli accessi abusivi. Federico Cafiero de Raho assicura che non sapeva nulla dei dossieraggi ai danni di politici, imprenditori e vip che avvenivano alla Direzione. Caso Striano, ennesima zuffa. La relazione del centrodestra accusa De Raho, M5s: Non ci intimidiranno. Inchiesta dossieraggi, commissione Antimafia contro de Raho per il caso Striano, Conte: Killeraggio. L'ultima carta del re traditore. Dossieraggio, l'Antimafia inchioda De Raho. Reazioni isteriche a sinistra. La Commissione parlamentare d'inchiesta Antimafia approva a maggioranza, con i voti del centrodestra e l'astensione di Italia Viva, la relazione sullo scandalo del dossieraggio.