Doppia partita all' U-Power Stadium | strade chiuse per tutto il weekend

Nel fine settimana, l'U-Power Stadium ospiterà due incontri di calcio, con strade chiuse per l'intera durata delle partite. La prima si terrà sabato 17 gennaio alle 15, con il match di campionato di Serie B tra Monza e Frosinone. Si consiglia di pianificare con anticipo gli spostamenti, considerando le modifiche alla viabilità durante le partite.

Sono due le partite di calcio che nel fine settimana si disputeranno all'U-Power Stadium. Sabato 17 gennaio, alle 15, si disputerà infatti l’incontro di Campionato di serie B Monza - Frosinone. Domenica 18 gennaio, alle 17.30, per il Campionato di serie C a sfidarsi saranno invece Inter U23 - Virtus Verona. Sarà dunque un weekend piuttosto "impegnativo" sul fronte della viabilità, anche e soprattutto per l'arrivo in città di un gran numero di tifosi. A tal proposito, per garantire le esigenze di viabilità, ordine e sicurezza pubblica in occasione degli incontri, il Comune ha rese note con apposite ordinanze tutte le modiche previste per il transito delle auto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

