Dopo la chemio il periodo più difficile della mia vita

Dopo aver affrontato un ciclo di chemio, una cantante ha definito quel periodo come il più difficile della sua vita. Al momento non si sa se durante la sua prossima apparizione sul palco dell'Ariston racconterà i dettagli di quell'esperienza. La cantante, comunque, rimane al centro dell'attenzione per la sua storia personale legata alla lotta contro una malattia.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti «Effettivamente – ha esordito – l’ultimo anno è stato il più duro della mia vita, cioè dopo la fine della chemioterapia (Balti è affetta da tumore ovarico). Perché? Perché ho dovuto elaborare un lutto, il lutto di quella donna che ero e che non ci sarà mai più. Quella donna spensierata che non doveva preoccupava di una recidiva, che non aveva una cicatrice che le spezzava il corpo in due». Ne sta però uscendo, Bianca, lentamente. Tutti pensano che se i capelli ricrescono allora tutta vada bene. Che una persona sia guarita. E invece non è così. Si tratta di un’esperienza devastante e unica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it

