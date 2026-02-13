Storie di donne e di bambini | incontro con Nicoletta Bortolotti alla Passerini-Landi

Nicoletta Bortolotti ha deciso di incontrare il pubblico alla Passerini-Landi per parlare delle sue storie di donne e bambini, un progetto nato dall’esigenza di sensibilizzare sui diritti e le difficoltà di queste persone. L’appuntamento di martedì 17 febbraio alle 17 si svolgerà nel Salone Monumentale della biblioteca, dove l’autrice dialogherà con la scrittrice e docente Annalisa Trabacchi. Durante l’incontro, Bortolotti condividerà aneddoti e spunti tratti dai suoi libri, offrendo uno sguardo diretto e coinvolgente su temi spesso trascurati.

Martedì 17 febbraio alle ore 17, il Salone Monumentale della Biblioteca Passerini-Landi ospiterà l'incontro con la scrittrice Nicoletta Bortolotti, in dialogo con la docente e scrittrice Annalisa Trabacchi. Autrice di vari libri per l'infanzia e per adulti fra cui "I bambini di Gaza. Sulle onde della libertà" - da cui è stato tratto l'omonimo film - Nicoletta Bortolotti ha pubblicato per Mondadori "Quelle in cielo non erano stelle" (2021), finalista al premio Bancarellino, e collaborato con Piera Levi-Montalcini e Alberto Cappio, nel 2022, a "Un sogno al microscopio", dedicato alla storia di Rita Levi-Montalcini.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su nicoletta bortolotti

Martedì 10 febbraio alle 17,30 si tiene un incontro alla Passerini Landi di Piacenza.

La Biblioteca Passerini Landi ospita un incontro con l’autore Johnny L.

Ultime notizie su nicoletta bortolotti

Argomenti discussi: Professione plurale: storie di lavoro controcorrente / Notizie / Novità / Homepage; Vite di donne nella storia. Anche la cancellazione e violenza; Donne e ragazze nella scienza: libri e storie ispiranti per la giornata internazionale; Arco, Storie di donne: pubblicato il bando della 21ª edizione.

Concorso Storie di donne ad Arco: tema online e premi fino a 500 euroIl bando della 21ª edizione del concorso Storie di donne è aperto e quest’anno la sezione generale ha come tema obbligatorio Donne in rete: storie di vite online, mentre la sezione speciale Premi ... gardanotizie.it

Storie di donne, letteratura di genere/ 626 – Di Luciana GrilloEdurne Portela, «Maddi oltre il confine – Un libro che appassiona, ma che non si legge a cuor leggero ... ladigetto.it

Oggi nell’ambito del calendario fitto di appuntamenti per il progetto “Incontro con l’autore nelle scuole” è stata la volta di Nicoletta Bortolotti. I giovani studenti dell’IC Velletri Nord del plesso Colle Ottone hanno incontrato l’autrice da remoto per un dialogo su - facebook.com facebook