Davide ritrova il papà in deposito Elena cambia vita a 50 anni | le storie dei nuovi autisti
Le storie di coloro che intraprendono nuove strade a qualsiasi età sono spesso sorprendenti. Davide, figlio d’arte, e Elena, che a 50 anni decide di cambiare vita, rappresentano esempi di rinascita e trasformazione. In questo articolo, scoprirai come questi nuovi autisti affrontano le sfide quotidiane e trovano nuova motivazione nel lavoro, dimostrando che non è mai troppo tardi per intraprendere un percorso diverso.
Quando Davide, figlio d’arte, incrocia suo padre nel deposito degli autobus, tra un cambio turno e l’altro, oggi lo saluta da collega. Quando Elena sale sul suo bus e vede i passeggeri che la salutano con un sorriso, capisce di aver fatto la scelta giusta nel rimettersi in gioco a 50 anni.Due. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
