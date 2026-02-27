Ottant'anni fa, le donne hanno partecipato per la prima volta alle elezioni, segnando un momento storico. Da allora, il cammino verso l’uguaglianza continua tra sfide e passi avanti. La loro presenza nel voto rappresenta un capitolo importante di un processo ancora in corso, che coinvolge molti aspetti della società e dei diritti civili.

Sono passati 80 anni da una grande conquista nell’ambito dei diritti delle donne: il 10 marzo 1946 le donne furono per la prima volta chiamate alle urne. In quella giornata votarono circa 13 milioni di donne e ne furono elette 21. Un traguardo arrivato dopo secoli di esclusione, in cui il ruolo della donna era confinato a quello di madre e moglie, negandole pari diritti civili, politici e lavorativi perché “il suo cervello pesa cento grammi in meno rispetto a quello di un uomo”. Solo con la Prima Guerra Mondiale, per motivi di necessità, iniziarono ad essere impiegate nelle fabbriche e come infermiere al fronte, salvo poi essere accusate di rubare il posto di lavoro ai reduci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donne, diritti e futuro. Una storia tutta da scrivere

