Mauro Icardi entra nella storia del Galatasaray come miglior marcatore straniero di sempre, ma il suo futuro resta incerto. Il suo contratto scade a fine stagione e, al momento, non ci sono conferme sul suo rinnovo. L’attaccante argentino ha fatto parlare di sé con gol e prestazioni, ma ora si trova di fronte a una decisione importante: restare in Turchia o tornare in Italia. La sua avventura al Galatasaray potrebbe concludersi a breve.

Mauro Icardi, classe 1993, ex attaccante in Serie A per Sampdoria e Inter, ha stabilito un record importante: con 73 gol in 118 partite è il miglior marcatore straniero di sempre nella storia del Galatasaray. Un traguardo storico per il club e per l'attaccante argentino, davvero molto amati dai tifosi della giallorossa di Istanbul. Il suo futuro, però, come ha scritto il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, è un'incognita. Soprattutto dopo il naufragio dell'idea Juventus per Maurito nell'ultimo calciomercato invernale. I bianconeri avrebbero voluto prelevarlo a titolo definitivo, con contratto fino al 30 giugno, con un rinnovo automatico in caso di raggiungimento dei 10 gol e della qualificazione della Juve in Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Icardi nella storia del Galatasaray, ma in scadenza: futuro da scrivere. In Serie A …

Approfondimenti su Galatasaray Icardi

La Juventus pensa già al calciomercato estivo e uno dei nomi caldi è Mauro Icardi.

La partita tra Juventus e Galatasaray in Champions League sta facendo discutere i tifosi italiani.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Galatasaray Icardi

Argomenti discussi: Spalletti, serate di Gala con Icardi e Osimhen dopo liti e trionfi; Icardi, 79esimo gol con la maglia del Galatasaray: è record; Icardi-Juve, non è fantasia di mercato: il perché tecnico dietro il pensiero di Spalletti; Da partente a RECORDMAN: Icardi è il miglior marcatore straniero nella storia del Galatasaray.

Icardi, perché non è tornato in Italia: dalla telefonata con la Juve al sondaggio del Milan, tutti i retroscenaDa Juventus a Milan, Roma e Como: tutti volevano Icardi ma nessuno lo ha preso. Il retroscena della trattativa con la Juve e il muro da 15 milioni del Gala. lifestyleblog.it

Juventus-Icardi, la verità di Spalletti. Giallo Mateta, Milan spiazzato. Colpo Napoli, le mosse dell’InterIl mercato si infiamma. Icardi alla Juventus? Spalletti dice tutto. Milan sorpreso da Mateta, è giallo. Il Napoli fa felice Conte, Marotta allo scoperto. sport.virgilio.it

Mauro Icardi è diventato il MIGLIOR MARCATORE STRANIERO [73] nella storia del Galatasaray, superando il leggendario Gheorghe Hagi. Ricordiamo che è anche il 3° miglior realizzatore straniero [124] dell’INTER e 9° nella CLASSIFICA STORICA. Ha mes facebook