Il 15 febbraio, Angela Alvisi del Centro donna giustizia annuncia che anche quest’anno si svolgerà la manifestazione “Senza consenso è stupro”, in risposta alla proposta di legge che in molti considerano un passo indietro nella lotta alla violenza sessuale. La protesta, organizzata insieme alle donne delle associazioni femministe e di Donne in Rete, vuole evidenziare come il disegno di legge rischi di indebolire le tutele per le vittime, soprattutto nel definire il consenso come elemento fondamentale per evitare interpretazioni ambigue. La manifestazione si svolgerà in Piazza del Duomo a Milano, dove le partecipanti si raduneranno alle 17:00

"Il 15 febbraio saremo anche noi in piazza, insieme alle organizzazioni femministe e all’associazione Donne in Rete contro la violenza sessuale per contrastare l’approvazione del cosiddetto DdL stupri", annuncia Angela Alvisi, Centro donna giustizia. ’ Senza consenso è stupro ’, lo slogan delle manifestazioni che si svolgeranno il 15 febbraio a Bologna; il 28 febbraio a Roma (la manifestazione nazionale); l’8 marzo, in occasione della festa della donna, in piazza a Ferrara. "Il disegno di legge nasceva con il fine di introdurre nel codice penale italiano il principio del consenso libero, esplicito e revocabile in materia sessuale, già previsto dalla Convenzione di Istanbul ed accolto nella giurisprudenza di diversi paesi europei". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nel nome della donna: "Senza consenso è stupro". Scatta la manifestazione

Centinaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro il Ddl Bongiorno.

