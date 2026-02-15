Donne Democratiche aderiscono alla mobilitazione nazionale Senza consenso è stupro

Le Donne Democratiche di San Nicola la Strada si sono unite alla protesta nazionale “Senza consenso è stupro” dopo aver letto i numeri dei casi di violenza sessuale cresciuti negli ultimi mesi. Hanno deciso di scendere in piazza per chiedere una legge che protegga meglio le vittime e chiarisca cosa si intende per consenso. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica e spingere le istituzioni a intervenire subito.

Il gruppo locale chiede una legge chiara sul consenso: "Il silenzio non è assenso, la libertà delle donne non si negozia" Il principio centrale della mobilitazione è semplice e inequivocabile: senza un "sì" libero ed esplicito, non c'è consenso. "Ogni donna deve poter dire sì, dire no o cambiare idea – affermano le Democratiche sannicolesi – senza un consenso libero, esplicito e consapevole, non c'è libertà". Il gruppo locale ha inoltre sottolineato come la proposta promossa dall'onorevole Giulia Bongiorno non metta al centro il consenso, richiedendo invece una normativa che protegga concretamente la libertà decisionale delle donne.